Slovenska nogometna ekipa z zlato medaljo na specialni olimpijadi v Berlinu

Ljubljana/Berlin, 27. junija - Slovenska nogometna ekipa je na 16. poletnih igrah specialne olimpijade v Berlinu osvojila zlato medaljo, so sporočili iz Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. Kot so navedli, se je tekmovanja udeležilo 7000 športnikov z motnjami v duševnem razvoju in njihovih partnerjev brez intelektualne oviranosti, med njimi 26 slovenskih predstavnikov.