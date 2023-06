S tožbo in javnim pozivom nad asfaltno bazo v Vrtojbi

Šempeter pri Gorici, 27. junija - Civilna iniciativa Vrtojba je na vlado in pristojne inšpekcijske službe naslovila javni poziv za ukrepanje in zaprtje asfaltne baze sredi vasi. Temu bo v kratkem sledila še vložitev tožbe na pristojno novogoriško sodišče proti lastniku asfaltne baze, podjetju Kolektor CPG, so napovedali na današnji novinarski konferenci.