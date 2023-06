Predlagana zakonodaja o obnovi narave v Evropskem parlamentu brez podpore matičnega odbora

Bruselj, 27. junija - Odbor evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ni podprl predlagane zakonodaje o obnovi narave, ki je razdelila poslance. Med drugim mu zaradi skrbi glede posledic za kmetijstvo in prehransko varnost nasprotujejo v največji skupini, EPP. Predlog je odbor zavrnil s 44 glasovi za in 44 proti, vzdržan ni bil nihče.