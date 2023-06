Brezskrbno na dopust: Pred odhodom na pot poskrbimo za brezhibno delovanje vozila

Ljubljana, 28. junija - Minuli tedni so že nakazali, kakšne bodo to poletje razmere na naših cestah. Promet bo še zlasti ob koncu tedna občutno povečan na cestah proti Hrvaški in obratno. Vozniki se morajo zato na pot še toliko bolj pripraviti. Predvsem morajo biti spočiti in le s tehnično brezhibnim ter ustrezno servisiranim vozilom in pravilno naloženo prtljago.