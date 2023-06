Po nekaj dneh dokaj stabilnega vremena znova krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 27. junija - Po nekaj dneh dokaj stabilnega vremena se nam danes znova obetajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del države. Ob močnejših krajevnih padavinah in nevihtah lahko prehodno hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).