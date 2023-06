Ministrstvo neučinkovito pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje pogrebne dejavnosti

Ljubljana, 27. junija - Računsko sodišče je v reviziji izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti za obdobje od 2017 do sredine 2021 ugotovilo, da je bilo gospodarsko ministrstvo neučinkovito pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dejavnosti in nadzoru nad njenim izvajanjem. Zahtevalo je izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo več priporočil za izboljšanje poslovanja.