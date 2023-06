V koaliciji zavračajo očitke o nepripravljenosti na dialog s civilno družbo

Ljubljana, 27. junija - V koaliciji ob očitkih o zavračanju dialoga poudarjajo, da se odzivajo na številna vabila in pogovore, ki jih pripravlja civilna družba. Ob tem so v SD in Levici poudarili, da se pri iskanju rešitev trudijo, da so te sprejemljive za vse, v Gibanju Svoboda pa, da je ključ za uspešno sodelovanje medsebojno spoštovanje, razumevanje in konstruktivnost.