Lukašenko: Napetosti med rusko vojsko in Wagnerjem napačno obravnavane

Minsk, 27. junija - Napetosti med rusko vojsko in zasebno najemniško skupino Wagner so bile napačno obravnavane, je danes izjavil beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Dodal je, da je bilo Wagnerjev upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu konec tedna "boleče gledati" in da v tej zgodbi ni junakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.