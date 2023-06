OZS za takojšnjo vzpostavitev ukrepa čakanja na delo

Ljubljana, 27. junija - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca pozvala k takojšnji vzpostavitvi ukrepa čakanja na delo. Kot so pojasnili, vse več podjetij beleži upad povpraševanja, z ukrepom pa bi lahko zadržali delavce in jih po okrepitvi povpraševanja spet aktivirali.