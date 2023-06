Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 27. junija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij med drugim pozdravili izjave kitajskega premierja Lija Qianga, da je drugo največje svetovno gospodarstvo na dobri poti do napovedane petodstotne letne rasti.