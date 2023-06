Fiat v želji po več veselja in optimizma opušča proizvodnjo sivih avtomobilov

Torino, 27. junija - Italijanski avtomobilski proizvajalec Fiat je opustil proizvodnjo sivih avtomobilov, saj želi, kot so zapisali v sporočilu za javnost, poudariti pomen barv v življenju. "Gre za zahtevno potezo, namenjena pa je krepitvi Fiata kot znamke veselja, barv in optimizma," so poudarili. Sivi avtomobili so bili sicer najbolje prodajani na Otoku.