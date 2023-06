Med letošnjimi prejemniki častnih oskarjev tudi Mel Brooks in Angela Bassett

Los Angeles, 27. junija - Častnega oskarja za življenjsko delo letos prejmeta filmski ustvarjalec Mel Brooks, ki bo v sredo dopolnil 97 let, in 64-letna Angela Bassett, ki je bila med drugim nominirana za oskarja za vlogo Tine Turner v filmu Kaj ima ljubezen s tem. Častnega oskarja dobita še predstavnica Sundance inštituta Michelle Satter in montažerka Carol Littleton.