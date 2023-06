Hrvat nezakonito prevažal državljane Turčije

Obrežje, 27. junija - Policisti so v ponedeljek okoli 12.30 na območju Obrežja ustavljali voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, ko so ga vendarle prijeli, pa se je izkazalo, da je državljan Hrvaške v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Voznika so pridržali.