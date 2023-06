Zbor za republiko: Sistematično zapostavljanje izročil krščanstva pomeni ukinjanje zdravih družinskih in družbenih temeljev

Ljubljana, 27. junija - V Zboru za republiko so opozorili, da na medverskem Forumu za mir in dialog na Balkanu ni bilo "konkretnih pobud za reševanje teh zadev pri nas". Kritični so predvsem do ravnanj predsednice države Nataše Pirc Musar. "Sistematično zapostavljanje izročil krščanstva in razsvetljenstva pomeni ukinjanje zdravih družinskih in družbenih temeljev," menijo.