Janja Garnbret bo pred SP v Bernu nastopila le še v Villarsu

Ljubljana, 27. junija - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret bo pred svetovnim prvenstvom v Bernu, kjer bo avgusta lovila olimpijsko normo za Pariz 2024, nastopila le še na svetovnem pokalu v težavnosti v Villarsu konec tedna. Pred SP v športnem plezanju v Švici bosta v svetovnem pokalu še tekmi v Chamonixu od 7. do 9. julija in Brianconu od 14. do 15. julija.