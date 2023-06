Kitajski premier: Gospodarstva držav so med seboj prepletena in odvisna

Tianjin, 27. junija - Koncepta ZDA in EU o odpravljanju tveganj in zmanjševanju gospodarske odvisnosti od Kitajske temeljita na napačnih predpostavkah, je danes dejal kitajski premier Li Qiang. Po njegovih besedah so gospodarstva držav med seboj prepletena in odvisna, zaradi tega pa so tudi uspešna in se skupaj razvijajo, poročajo tuje tiskovne agencije.