Zelenski: Ukrajinska vojska napreduje v vseh smereh

Kijev/Doneck, 27. junija - Ukrajinska protiofenziva uspešno napreduje, je v ponedeljek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Danes so naši borci napredovali v vseh smereh in to je srečen dan," je dejal v svojem rednem video nagovoru, potem ko je obiskal ukrajinske vojake na fronti v regiji Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.