V Rusiji vračanje v normalo, Prigožin s prvim odzivom po uporu skupine Wagner

pripravil Robert Petrovič

Moskva, 26. junija - Stanje v Rusiji se je danes umirilo, potem ko so pripadniki ruske najemniške vojske Wagner v soboto začasno sprožili upor. V Moskvi so odpravili protiteroristične ukrepe, prvič po uporu pa so se v javnost oglasili ruski predsednik Vladimir Putin, obrambni minister Sergej Šojgu in vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin.