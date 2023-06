Levica: Interpelacije Bešiča Loredana ne bomo podprli, a je čas za resen pogovor o ministru in poteku zdravstvene reforme

Ljubljana, 26. junija - V Levici interpelacije ministra Danijela Bešiča Loredana, ki so jo napovedali v SDS, ne bodo podprli, saj ne bodo pristali, da "politično dinamiko diktira stranka, ki želi zrušiti to vlado ter ki zagovarja privatizacijo in protisocialne ukrepe". Menijo pa, da je nastopil čas, da se koalicija resno pogovori o ministru in poteku zdravstvene reforme.