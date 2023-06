Umrl je nekdanji škotski nogometni selektor Craig Brown

Edinburgh, 26. junija - Nekdanji selektor škotske nogometne reprezentance Craig Brown je umrl v starosti 82 let, so potrdili pri Aberdeenu, kjer je Brown od leta 2013 deloval kot neizvršni direktor, poročata tiskovni agenciji AFP in dpa. Njegovo igralsko kariero je pri 27 letih prekinila poškodba kolena.