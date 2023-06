Vreme: Jasno

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že zjutraj in dopoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Sredi dneva bodo na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne bo nastalo še nekaj ploh. Hladneje bo. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. S severnim vetrom nad naše kraje še priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno. V torek se bo čez dan oblačnost od severa povečala v vseh sosednjih pokrajinah. Predvsem sredi dneva se bodo krajevne plohe in nevihte začele pojavljati v krajih severno od nas in se bodo popoldne in zvečer razširile nad vse sosednje pokrajine. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zvečer šibka do zmerna burja.