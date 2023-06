Lavrov napovedal nadaljevanje delovanja Wagnerja v Afriki

Moskva, 26. junija - Zasebna najemniška vojska Wagner bo nadaljevala svoje operacije v Maliju in Srednjeafriški republiki, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in menil, da upor ne bo vplival na ruske vezi s partnerji in prijatelji. Kot je dodal, ruske oblasti preiskujejo morebitno vpletenost Zahoda v upor Wagnerja.