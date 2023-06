SBI TOP na prvi dan trgovalnega tedna malenkost navzdol

Ljubljana, 26. junija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malo pod izhodiščem; znižal se je za 0,20 odstotka na 1235,71 točke. Največ so izgubile delnice Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje, skoraj odstotek. Skupni promet je dosegel 832.022 evrov, z nekaj manj kot 430.000 evri so bile najprometnejše delnice Krke.