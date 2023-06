Prednik: Trenutno ni razloga, da odrečemo podporo Bešiču Loredanu

Ljubljana, 26. junija - Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je v odzivu na napoved SDS o vložitvi interpelacije zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana dejal, da trenutno ni nobenega razloga, da ministru podporo odrečejo. Bodo pa pri obravnavi interpelacije v SD ponovili svoja pričakovanja do zdravstvene reforme in tudi do ministra.