Poslovanje vplivnežev odslej pod večjim nadzorom

Ljubljana, 26. junija - Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so se odločili skupaj s Tržnim inšpektoratom RS posvetiti več pozornosti področju trženja preko vplivnežev. V zadnjih letih se je namreč obseg teh aktivnosti močno povečal, nepoznavanje predpisov s tega področja pa lahko hitro privede do uporabe zavajajočih praks.