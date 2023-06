Na Pomurskem sejmu živilom in pijačam dodelili 40 nazivov šampion

Gornja Radgona, 26. junija - Pomurski sejem v Gornji Radgoni je v sklopu mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra opravil še tri mednarodna ocenjevanja. Pri mleku in mlečnih izdelkih so dodelili devet, pri mesu in mesnih izdelkih 24, pri sokovih, brezalkoholnih pijačah in embalirani vodi pa sedem naslovov šampion. Ocenjevalci so vnovič izpostavili visoko kakovost izdelkov.