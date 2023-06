Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta sezono na mivki začeli v Luksemburgu.

Ljubljana, 26. junija - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta z nastopom na evropskem finalu turnirja serije King and Queen of the Court v Luksemburgu začeli letošnjo sezono. Slovenki, ki sta si že zagotovili uvrstitev na evropsko prvenstvo, si bosta skušali priigrati še vozovnico za svetovno prvenstvo, so sporočili iz odbojkarske zveze.