Elektro Ljubljana z novima nadzornikoma

Ljubljana, 26. junija - Delničarji Elektra Ljubljana so se na današnji skupščini seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za lani. Družba je beležila 6,9 milijona evrov izgube, ki jo bo pokrila z dobičkom v prihodnjih letih. Za nova nadzornika s štiriletnim mandatom so izvolili Marjanco Molan Zalokar in Davida Klariča.