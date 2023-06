Več deležnikov izrazilo razočaranje nad osnutkom predloga zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja

Ljubljana, 26. junija - Predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva so izrazili razočaranje nad osnutkom predloga zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Kot so opozorili, osnutek ni bil usklajen z glavnimi deležniki, predvidene spremembe pa bi lahko povzročile motnje v delovanju teh služb.