Roger Moore pred pol stoletja prvič v vlogi Jamesa Bonda

London, 27. junija - Angleški igralec Roger Moore je na današnji dan pred 50 leti v filmu Živi in pusti umreti prvič upodobil tajnega agenta Jamesa Bonda. Z veliko humorja in privzdignjenimi obrvmi je serijo filmov o tajnem agentu 007 popeljal v novo dobo. Film Živi in pusti umreti, ki je doživel tudi nekaj kritik, sicer odlikuje še nekaj drugih prelomnic.