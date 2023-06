SDS za ta teden napovedala vložitev interpelacije o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana

Ljubljana, 26. junija - Poslanska skupina SDS bo še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zaradi "vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju" s strani ministra in predsednika vlade Roberta Golob, so sporočili iz stranke.