Val Eržen državni prvak v razredu iQFOIL

Koper, 26. junija - Pretekli konec tedna je v Kopru potekalo odprto državno prvenstvo v jadranju v razredu iQFOIL, ki se ga je udeležilo 17 tekmovalcev, 12 iz Slovenije in pet s Hrvaške. Po štirih sobotnih in treh nedeljskih regatah je absolutno zmagal Val Eržen in osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.