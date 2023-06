Grošelj: Putin zaradi upora wagnerjevcev nič šibkejši

Ljubljana, 26. junija - Ob uporu wagnerjevcev v Rusiji so številni zahodni politiki in analitiki izrazili prepričanje, da je Vladimir Putin zaradi sobotne krize šibkejši. S tem se ne strinja obramboslovec in evroposlanec Klemen Grošelj, ki je v pogovoru za STA podal mnenje, da se je ruski predsednik še bolj postavil kot edini garant stabilnosti v državi.