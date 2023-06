Komisija znova razveljavila izbor izvajalca za obnovo odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami

Ljubljana, 26. junija - Državna revizijska komisija je znova razveljavila odločitev Darsa o oddaji javnega naročila za obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami konzorciju CGP s partnerjema, so sporočili s komisije. Po prvi razveljavitvi je namreč Dars po dopolnitvi ponudbe to označil za dopustno, pri čemer je ravnal nepravilno.