ZPS: Z vidika informacij o alergenih dobro ocenjena le četrtina slaščičarn

Ljubljana, 26. junija - Slaščičarne so se pri podajanju informacij o alergenih v izdelkih v zadnjih letih v povprečju izboljšale, a je bila pri najnovejšem preverjanju dobro ocenjena še vedno le četrtina slaščičarn, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Najpogosteje v obratih pozabijo označiti alergene v ponudbi napitkov in v posebni oziroma sezonski ponudbi.