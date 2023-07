V Londonu z razstavo častijo dive

London, 3. julija - V londonskem Muzeju Viktorije in Alberta je vse do 7. aprila prihodnje leto na ogled razstava z naslovom Diva, ki slavi moč in ustvarjalnost ikoničnih umetnic. Hkrati raziskuje in na novo opredeljuje vlogo dive in kako se je ta skozi čas spreminjala ali sprejemala v operi, na odru, v popularni glasbi in filmu, so zapisali na spletni strani muzeja.