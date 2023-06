Slovenski košarkarji do 19 let premagali Libanon in izgubili z ZDA

Debrecen, 26. junija - Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 19 let je po uvodnih dveh tekmah na svetovnem prvenstvu na Madžarskem pri polovičnem izkupičku. Premagala je Libanon s 74:58 in kljub izenačeni predstavi izgubila proti prvim favoritom za zlato medaljo Američanom z 72:77. V skupinskem delu jo 27. junija čaka še obračun z Madagaskarjem.