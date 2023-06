V Galeriji kraljevih zbirk v Madridu od slik do vozil

Madrid, 29. junija - V Madridu bo danes vrata odprla Galerija kraljevih zbirk. V njej so na ogled umetnine, ki so jih zbrali španski monarhi. Prvo občasno razstavo pa so naslovili V gibanju, na njej je mogoče videti kočije, sani in druga vozila, ki časovno segajo od 16. do 20. stoletja.