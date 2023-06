NIJZ ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog opozoril na diskriminacijo uporabnic drog

Ljubljana, 26. junija - Ob današnjem mednarodnem dnevu proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami s sloganom Najprej ljudje: Ustavimo stigmo in diskriminacijo, okrepimo preventivo so na NIJZ opozorili na diskriminacijo ženskih uporabnic drog, ki so ranljivejše od moških in redkeje poiščejo pomoč. V Sloveniji je približno petina uporabnikov prepovedanih drog žensk.