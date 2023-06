V Moskvi po sobotnem dogajanju odpravili protiteroristične ukrepe

Moskva, 26. junija - V Moskvi so po uporu ruske najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina, ki je v soboto krenila na pohod proti ruski prestolnici, a se nato umaknila, danes odpravili protiteroristične ukrepe, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Protiteroristične omejitve so odpravili tudi v moskovski regiji, regiji Voronež in drugje, kjer so veljale.