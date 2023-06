V priporu tudi partner mame dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu

Celje, 26. junija - Preiskovalna sodnica je v petek zvečer po zaslišanju partnerja mame še ne dveletnega dečka, ki je prejšnji teden umrl v razgretem avtu pred domačo hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu, odredila 30-dnevni pripor, poročata Dnevnik in Slovenske novice. Tako sta v priporu dečkova mama in njen partner, in sicer zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.