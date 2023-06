NLB z donacijo pol milijona evrov v Sloveniji podprla več organizacij

Ljubljana, 26. junija - NLB Skupina je danes desetim dobrodelnim organizacijam, ki jih je v Sloveniji izbrala s pomočjo glasovanja zaposlenih, predala donacijo v skupni vrednosti 500.000 evrov. Pri izboru organizacij so si želeli pokriti različna področja, med drugim skrb za otroke, skrb za socialno ranljive družine in skrb za starejše, so sporočili iz NLB.