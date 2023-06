Reporter o vzporedni oblasti (26. 6.)

Ljubljana, 26. junija - Silvester Šurla v komentarju Od tarče do smrti piše o uradni in vzporedni oblasti v Sloveniji. Avtor meni, da se v političnem zakulisju odvija vojna med ožjim krogom premierja Roberta Goloba in nekaterimi glavnimi akterji iz sfere vzporedne države. Poudarja, da postaja spopad vse bolj brutalen, saj so v igri zajetne vsote denarja.