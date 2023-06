Ob pokojninah v petek upokojencem tudi letni dodatek

Ljubljana, 26. junija - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v petek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal tudi letni dodatek. Prejelo ga bo 622.361 upravičencev, med njimi 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Dodatek znaša od 145 do 455 evrov, skupna vrednost sredstev je 165.537.321 evrov.