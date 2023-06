Sloveniji na poletnih igrah specialne olimpijade 18 medalj

Berlin, 26. junija - V Berlinu so se v nedeljo zvečer končale 16. poletne igre specialne olimpijade. Tekmovalo je več kot 7000 športnikov iz 176 držav, ki so se za odličja merili v 26 športih. V Nemčijo je odpotovala 26-članska slovenska odprava, ki se domov vrača z 18 odličji, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.