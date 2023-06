Maribor, 26. junija - Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta mariborska vzhodna obvoznica med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova v obe smeri. Nastali so daljši zastoji, naredite reševalni pas, poziva prometnoinformacijski center.

Možni obvozi so na relaciji Ljubljana-Šentilj v obe smeri po bivši hitri cesti skozi Maribor in na relaciji Murska Sobota-Ljubljana za osebna vozila preko Ptuja in priključka Sveta Trojica.