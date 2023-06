Rusija z novimi napadi na regijo Zaporožje in Odeso

Kijev/Zaporožje/Odesa, 26. junija - Ruske sile so od nedelje do davi izvedle več deset novih zračnih napadov na ukrajinsko regijo Zaporožje. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske je bilo pri tem ranjenih več civilistov ter poškodovanih več stavb. O ruskem zračnem napadu so v noči na danes poročali tudi iz Odese na jugu Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.