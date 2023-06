Delo o posledicah drage energije za podjetja (26. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Damjan Viršek v komentarju Velika podjetja, veliko težav piše o posledicah drage energije za podjetja. Avtor meni, da so podjetja leta poslovala rekordno, saj so povečala prodajo, prihodke na izvoznih trgih, dodano vrednost in dobiček. Ker pa so lani trendi začeli zaostrovati poslovanje, se podjetja kljub dobičkom soočajo z večjimi izgubami, pravi.