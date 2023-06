Jorgić za polfinale, na kolajni računata tudi tekmovalca v tekvondoju

Krakov, 26. junija - Na evropskih igrah na Poljskem bodo danes v ospredju zanimanja slovenske javnosti namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki se bo boril za polfinale, in tekmovalca v tekvondoju, Patrik Divković v kategoriji do 87 kilogramov in izkušeni olimpijec Ivan Trajković v kategoriji nad 87 kilogramov, oba sta pred začetkom napovedovala boj za odličje.