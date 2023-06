Štetje glasov potrdilo veliko volilno zmago vladajoče grške stranke

Atene, 25. junija - Stranka Nova demokracija (ND) grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, je na današnjih parlamentarnih volitvah, drugih v petih tednih, zabeležila veliko zmago in si v parlamentu zagotovila absolutno večino, so potrdili delni neuradni volilni izidi. Po več kot 90 odstotkih preštetih glasov je ND zbrala 40,5-odstotno podporo.